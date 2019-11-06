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Пассажиры покинули самолет в Амстердаме, в котором произошел «подозрительный инцидент»

, 22:56 Видео 61

По одной из версий, при посадке самолета с 27 пассажирами на борту капитан экипажа нажал кнопку «угон самолета».

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Фото, видео: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo, Twitter @PMBreakingNews

Чрезвычайная ситуация объявлена вечером 6 ноября в нидерландском аэропорту «Схипхол». Военная полиция Королевства пока не разглашает детали, но сообщает, что речь идет «о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов».

Уточняется, что для пассажиров полностью закрыт терминал D.

Как пишут голландские СМИ, при посадке капитан экипажа одного из самолетов, на борту которого находились 27 человек, подал диспетчеру сигнал об «угоне самолета». На данный момент неизвестно, по каким причинам пилот совершил это действие. Было ли это случайностью — не ясно.

По другим данным, от одного до трех мужчин «угрожали экипажу ножами», после чего и был подан сигнал тревоги. Эта информация не подтвердилась. Тем временем, есть данные, что капитан судна перестал выходить на связь.

Отмечается, что экипажи и пассажиры благополучно покинули самолет в аэропорту Амстердама после сообщения об инциденте на его борту. Пока не уточняется, что именно произошло в самолете. Однако, предположительно, нарушитель задержан.

Ситуации в аэропорту присвоена третья степень опасности, а именно «потенциальная угроза благополучию населения в пределах одного муниципалитета». На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

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