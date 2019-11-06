Посольство РФ в Нидерландах: Россиян в «подозрительном самолете» не было

Представитель посольства РФ в Королевстве Нидерланды Ирина Гридина рассказала 5-tv.ru, что российских граждан на борту самолета, севшего из-за «подозрительного инцидента» в амстердамском аэропорту «Схипхол», не было.

«На настоящий момент информация о наличии российских граждан на борту отсутствует. Все 27 пассажиров и члены экипажа благополучно покинули судно. Судя по поступающей информации, речь, видимо, идет о непреднамеренной подаче пилотом сигнала о захвате лайнера», — сказала она.

Также Гридина рассказала, что самолет — предположительно, лоукостер «AirEuropa», который направлялся в Мадрид.

Вечером 6 ноября в аэропорту «Схипхол» была объявлена чрезвычайная ситуация, для пассажиров был полностью закрыт терминал D.

Голландские СМИ передавали, что при посадке капитан экипажа одного из самолетов с 27-ю пассажирами на борту подал диспетчеру сигнал об «угоне самолета». На данный момент неизвестно, по каким причинам пилот совершил это действие. Было ли это случайностью — не ясно.

По другим данным, от одного до трех мужчин «угрожали экипажу ножами», после чего и был подан сигнал тревоги. Эта информация не подтвердилась. Тем временем, поступали сведения, что капитан судна перестал выходить на связь.

Отмечается, что экипаж и пассажиры благополучно покинули самолет. Пока не уточняется, что именно произошло в самолете, предположительно, нарушитель задержан.