  1. Пятый канал
  4. Посольство РФ в Нидерландах: Россиян в «подозрительном самолете» не было

Посольство РФ в Нидерландах: Россиян в «подозрительном самолете» не было

, 23:42 Эксклюзивное интервью 188

По данным дипмиссии, лоукостер направлялся в Мадрид.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS/Amir Cohen, 5-tv.ru

Представитель посольства РФ в Королевстве Нидерланды Ирина Гридина рассказала 5-tv.ru, что российских граждан на борту самолета, севшего из-за «подозрительного инцидента» в амстердамском аэропорту «Схипхол», не было.

«На настоящий момент информация о наличии российских граждан на борту отсутствует. Все 27 пассажиров и члены экипажа благополучно покинули судно. Судя по поступающей информации, речь, видимо, идет о непреднамеренной подаче пилотом сигнала о захвате лайнера», — сказала она.

Также Гридина рассказала, что самолет — предположительно, лоукостер «AirEuropa», который направлялся в Мадрид.

Вечером 6 ноября в аэропорту «Схипхол» была объявлена чрезвычайная ситуация, для пассажиров был полностью закрыт терминал D.

Голландские СМИ передавали, что при посадке капитан экипажа одного из самолетов с 27-ю пассажирами на борту подал диспетчеру сигнал об «угоне самолета». На данный момент неизвестно, по каким причинам пилот совершил это действие. Было ли это случайностью — не ясно.

По другим данным, от одного до трех мужчин «угрожали экипажу ножами», после чего и был подан сигнал тревоги. Эта информация не подтвердилась. Тем временем, поступали сведения, что капитан судна перестал выходить на связь.

Отмечается, что экипаж и пассажиры благополучно покинули самолет. Пока не уточняется, что именно произошло в самолете, предположительно, нарушитель задержан.

Ситуации в аэропорту присвоена третья степень опасности, а именно «потенциальная угроза благополучию населения в пределах одного муниципалитета». На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

0:28
Неизвестный подорвал автомобиль под Киевом, один человек погиб
0:16
«Может получить леща»: Тарасов поразил фанатов отношением к своей жене
23:56
Спасший двухлетнего ребенка очевидец рассказал о жутком ДТП под Калининградом
23:42
Посольство РФ в Нидерландах: Россиян в «подозрительном самолете» не было
23:29
В детстве Лена Темникова сильно ударилась головой о качели
23:18
«Ювентус» обыграл «Локомотив» на матче четвертого группового этапа ЛЧ

Сейчас читают

Королёва потеряла ребенка после слива в сеть интимных фото
Умер заслуженный артист Александр Михайлов
Кадры с места ночного боя на заставе на таджикско-узбекской границе — фото 18+

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев