Видео: Рэпер Джиган прыгнул в море на Мальдивах и повредил ногу

Отдых рэпера Джигана с многочисленной семьей на Мальдивских островах пошел по незапланированному сценарию — музыкант неудачно прыгнул в воду и повредил ступню.

Артист разместил в сторис Instagram видео того самого злополучного прыжка. На кадрах видно, что глубина возле пирса совсем небольшая. Тем не менее, Джиган прыгает, и его нога попадает ровно на камень, при чем внушительных размеров.

После полученной травмы отец троих детей, с перевязанной эластичным бинтом ногой, передвигается на костылях.

Между тем супруга Джигана — Оксана Самойлова — вновь находится в интересном положении. Пара ожидает появления на свет четвертого ребенка.

Ранее Джиган уже выложил в сеть фото семейного отдыха на Мальдивах. На снимке счастливые родители позируют на фоне океана, где плещутся их три дочери — Ариела, Лея и Майя.