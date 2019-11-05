Жена Джигана беременная четвертым ребенком

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова ждут пополнения в семье. Об этом сообщила супруга рэпера в социальной сети. Всей семьей звездная пара отправилась на Мальдивы. На снимке счастливые родители позируют на фоне океана, где плещутся их трое дочерей — Ариела, Лея и Майя. У Оксаны виден заметно округлившийся животик.
«Сами в шоке» — подписала пост Оксана.
Обрадованные поклонники стали поздравлять пару и гадать о поле будущего ребенка.
«Поздравляю! Класс. Мальчика?»;
«Поздравляю Вас! Здоровья»;
«Давайте мальчишку»;
«Пусть будет Мальчик»;
«Ураааа!!! Вот это банда получится», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что информацией о возможной беременности Оксаны Самойловой поделились друзья пары.