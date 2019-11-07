Видео: Злостный должник в Киеве выстрелил в соседа из-за требования оплатить коммуналку

Предъявление претензий жителями одного из домов в Святошинском районе Киева к своему соседу, задолжавшему за коммунальные услуги, закончилось стрельбой.

На кадрах очевидцев видно, что возмущенные жильцы пришли к мужчине, требуя от него оплаты счетов. В ответ на это он удаляется в квартиру, откуда становятся слышны звуки передергивания затвора огнестрельного оружия. В этот момент доносятся отчаянные женские крики: «Папа, не надо», но разгневанный должник возвращается на лестничную площадку, и со словами «Пошел вон отсюда» делает как минимум два выстрела в одного из своих соседей.

Затем начинается паника, на полу видны следы крови, слышны стоны пострадавшего.

Чем закончился инцидент, остается неизвестным, но, по данным украинских СМИ, «стрелок» не просто игнорировал оплату услуг ЖКХ, но также и в обход счетчиков незаконно подключился к электричеству. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киевской области неизвестный подорвал автомобиль, в результате чего один человек погиб.