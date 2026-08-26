США и Иран согласовали условия прекращения огня

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124 0

По данным источников, представители стран объявят об итогах переговоров в ближайшие дни.

На каких условиях США и Иран прекратят вооруженный конфликт

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война в Иране Ормузский пролив

РИА Новости: США и Иран согласовали условия перемирия и судоходства через Ормуз

Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о прекращении огня. Об этом журналистам РИА Новости сообщили источники в Иране и Пакистане. Собеседники агентства уточнили, что соглашение также предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе. Официально о перемирии объявят в ближайшие дни, после чего состоятся дополнительные переговоры и раунд технических встреч.

В середине июня стороны подписали меморандум, который должен был запустить процесс заключения мирного соглашения, однако меньше чем через месяц начался новый виток эскалации. В последние недели Иран и США при участии посредников предпринимали попытки обсудить условия новой сделки.

При этом в минувший четверг американский лидер Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против исламской республики. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал его высказывания признанием проигрыша и отвлекающим маневром от внутреннего кризиса, который, по его мнению, приведет Штаты к еще большему поражению.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иран предупредил страны Персидского залива о последствиях в случае присоединения к антииранским санкциям США. Тегеран расценит такую поддержку как враждебный акт. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Мохсен Резаи заявил, что Иран не хочет расширения конфликта, но если соседи поддержат американский курс, ответные меры затронут не только танкеры в Ормузском проливе — ни одна капля нефти не покинет регион.

Трамп в свою очередь объявил исламской республике экономическую войну. Он подчеркнул, что государства, которые позволят своим банкам, прочим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или госструктурам оказывать Тегерану поддержку, тоже столкнутся с серьезными экономическими последствиями.

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