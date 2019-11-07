«Дорогое забрать не мог»: что и как Петросян вывез из квартиры, где жил со Степаненко

Евгений Петросян окончательно готов к новой жизни. Недавно он забрал из своей старой квартиры, где они раньше жили с Еленой Степаненко, свои последние вещи. Долгое время экс-супруга не пускала юмориста даже на порог. И вот, наконец-то, Петросян смог прорваться.

В сети опубликовали видео, на котором одетая в домашний костюм и кокетливые тапочки с бантиками Степаненко, снимает все происходящее на телефон. А юморист свой гаджет найти никак не может. В случае, если пропажа не обнаружится, Петросян грозится вернуться. В ролике Степаненко стоит с телефоном последней модели стоимостью более тысячи евро. К слову, это подарок адвоката Петросяна — Сергея Жорина.

«Она вышла и стала снимать меня на видео. Я ей говорю: «Елена Григорьевна, что-то у вас телефон-то как-то староват. Не положено, вы же достойный человек». И кто-то там крикнул, по-моему ее помощники: «А ты купи ей!», — рассказал Жорин.

После того как юмористка закрыла дверь, в кадр попали скромные чемоданы ее бывшего мужа и статуя Купидона, символично оставленную на лестничной площадке. Так что же увез из своей старой квартиры юморист? Судя по размеру чемоданов, либо вещи очень маленькие, либо их там совсем немного.

«С боями Евгений Ваганович какие-то личные вещи забрал. Предметы гигиены, дипломы свои, удостоверение народного артиста. Дорогое, естественно, он забрать ничего не мог, потому что Степаненко ходила по пятам и в бинокль наблюдала, что он там хочет забрать», — заявил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Петросян начал качаться ради своей молодой помощницы.