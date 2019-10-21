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Петросян начал качаться ради своей молодой помощницы

, 10:59 27

Известный юморист уверяет, что ходит в зал два-три раза в неделю ради здоровья.

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян заявил, что регулярно посещает спортзал. Все уверены, что сатирик качает мышцы ради своей молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Я хожу в тренажерный зал два-три раза в неделю. Надо внимательно относиться к своему здоровью», – сказал Петросян.

Он отметил, что получил больше свободного времени благодаря снижению числа гастролей. Тем не менее, активность сатирик решил не снижать.

«Я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал», – подчеркнул он.

Петросян добавил, что нужно ценить каждый момент своей жизни. Радоваться утру, солнцу и даже дождю. По его словам, иногда люди не замечают своего счастья и проходят мимо него.

Поклонники 74-летнего юмориста давно подозревают, что он завел роман с 30-летней Татьяной Брухуновой. Как недавно писал 5-tv.ru, молодая помощница Петросяна объяснила, откуда у нее «обручальное» кольцо.

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