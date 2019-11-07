В порту Стокгольма проверяют состояние парома «Принцесса Анастасия». Поздним вечером судно прервало круиз в Хельсинки, отплыв от берега всего четыре километра.

Как сообщают шведские СМИ, пассажиры сначала ощутили резкий толчок, а затем погас свет. Многие предположили, что паром сел на мель — ЧП произошло в опасной близости от берега. Но капитан опроверг эту информацию, по его словам, произошел перезапуск генераторов.

Судно отбуксировали обратно в Стокгольм. К работам привлекли водолазов — они ищут повреждения на корпусе лайнера. Позже станет известно, сможет ли «Принцесса Анастасия» продолжить круиз по намеченному маршруту.

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