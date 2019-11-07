  1. Пятый канал
  4. В порту Стокгольма проверяют состояние парома «Принцесса Анастасия»

В порту Стокгольма проверяют состояние парома «Принцесса Анастасия»

, 7:29 Эфирная новость 55

Пассажиры предположили, что судно село на мель, однако капитан заявил, что произошел перезапуск генераторов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com © Andreas Vitting

В порту Стокгольма проверяют состояние парома «Принцесса Анастасия». Поздним вечером судно прервало круиз в Хельсинки, отплыв от берега всего четыре километра.

Как сообщают шведские СМИ, пассажиры сначала ощутили резкий толчок, а затем погас свет. Многие предположили, что паром сел на мель — ЧП произошло в опасной близости от берега. Но капитан опроверг эту информацию, по его словам, произошел перезапуск генераторов.

Судно отбуксировали обратно в Стокгольм. К работам привлекли водолазов — они ищут повреждения на корпусе лайнера. Позже станет известно, сможет ли «Принцесса Анастасия» продолжить круиз по намеченному маршруту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на четырехпалубном теплоходе «Петр Чайковский», в результате которого погиб один человек.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

8:18
Семья из 11 человек отравилась угарным газом в Югре
8:07
Гололед в Приморье спровоцировал десятки аварий, образовались гигантские пробки
7:56
«Дорогое забрать не мог»: что и как Петросян вывез из квартиры, где жил со Степаненко
7:49
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
7:42
СК опубликовал видео задержания киллера, стрелявшего в адвоката Учителя в Кемерово
7:36
Кристиан Бэйл скинул 18 килограммов для съемок в фильме «Ford против Ferrari»

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Умер заслуженный артист Александр Михайлов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев