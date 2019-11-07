Кристиан Бэйл скинул 18 килограммов для съемок в фильме «Ford против Ferrari»

Оскароносный актер Кристиан Бэйл готов на любые жертвы ради киноискусства, и для роли британского гонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» за несколько месяцев похудел на 18 килограммов.

«Мне нужно было поместиться в машине. Гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый. Я с трудом в него забирался», — рассказал актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christian Bale (@christianbale_) 30 Окт 2019 в 8:42 PDT

Как отмечает Men’s Health, ради съемок эксперименты со своим весом Бэйл проворачивает не впервые. Так, для роли в психологическом триллере «Машинист» 2004 года он похудел почти на 30 килограммов. По словам артиста, в его ежедневный рацион входили лишь вода, одно яблоко и чашка кофе.

Напротив, для «Аферы по-американски» в 2013 году уроженец Уэльса поправился на 20 килограммов.

Для исполнения роли бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть» Бэйл побрился наголо и осветлил брови для большей схожести со своим героем. Кстати, именно за участие в этой картине 45-летний Кристиан Бэйл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер.