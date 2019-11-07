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  4. СК опубликовал видео задержания киллера, стрелявшего в адвоката Учителя в Кемерово

СК опубликовал видео задержания киллера, стрелявшего в адвоката Учителя в Кемерово

, 7:42 Видео 81

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания киллера, который стрелял в сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервиса» Сергея Учителя в Кемерово. Злоумышленника при попытке скрыться скрутили охранник и полицейский, ставшие очевидцами покушения на юриста.

В ведомстве сообщили, что 53-летний подозреваемый приехал в Кемерово из Находки якобы на заработки и жил на съемной квартире. Отмечается, что злоумышленник поджидал Сергея Учителя на автостоянке несколько часов. При себе у мужчины был пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В настоящий момент расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство» продолжается. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.

Пострадавший адвокат Сергей Учитель находится в больнице с пулевым ранением груди. Он прооперирован, угрозы жизни нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соучредитель крупной коллегии адвокатов Кемерово ранен после нападения киллера.

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