Семья из 11 человек отравилась угарным газом в Югре

Одиннадцать человек отравились угарным газом в Югре. ЧП произошло в одном из домов по улице Таежная в Ханты-Мансийске. Десять членов семьи, в том числе восемь детей, были госпитализированы с легкой степенью отравления, один человек ехать в больницу отказался.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной отравления стало неправильное использование дизельной печи. Угарный газ из отопительного прибора поступал прямо в квартиру из-за отсутствия дымохода. Отмечается, что пожара на месте происшествия не было. Пострадавшие самостоятельно вызвали скорую помощь.

Дознаватели МЧС проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей и пятеро взрослых погибли, отравившись угарным газом в Бийске.