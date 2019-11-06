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  4. Двое детей и пятеро взрослых погибли, отравившись угарным газом в Бийске — видео

Двое детей и пятеро взрослых погибли, отравившись угарным газом в Бийске — видео

, 12:16 Видео 20

Причиной трагедии, по предварительным данным, стала закрытая печная заслонка.

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Фото, видео: СК РФ

Семь человек отравилась гарным газом в Бийске. Это случилось в ночь на 6 ноября в частном жилом доме в селе Фоминское, входящем в городской округ. Пять человек погибли, среди них двое детей - 10-ти и 15-ти лет. Еще двое находятся сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Алтайского края,  возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи установили, что накануне к хозяевам пришли гости, и застолье со спиртными напитками продолжалось до позднего вечера. По предварительным данным, причиной трагедии стала закрытая печная заслонка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном пожаре в Башкирии, в селе Верхние Татышлы. Там погибла молодая женщина и двое детей. Еще три человека госпитализированы с ожогами.

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