Малахов признался, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу

Андрей Малахов назвал имя самого дорогостоящего героя его программы. О внутренней кухне шоу он рассказал в гостях у Ксеньи Собчак. Ведущий не отрицал, что нынешние телеканалы ведут торги за интересных героев. Редакции передач предлагают большие суммы звездам за эксклюзивную информацию о личной жизни.

По словам Малахова, телевидение превратилось в мини-рынок. Раньше герои шли на ТВ из тщеславия или желания разобраться в проблеме. Теперь же их приманивают деньгами, включая рядовых граждан. Наиболее известным случаем стала история с Дианой Шурыгиной. Последняя неоднократно снималась в программе «Прямой эфир». Однако Малахов развеял слухи о ее миллионных гонорарах.

Дороже всех для шоумена обошелся актер Эммануил Виторган — бывший свекр Ксении Собчак. Светская львица не поверила ушам, когда собеседник назвал это имя и размер гонорара. За интервью о рождении его дочери Этель народному артисту заплатили 1,8 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Малахов удивился претензиям к эфиру с расценками на эскорт-услуги знаменитостей.