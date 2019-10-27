Малахов удивился претензиям к эфиру с расценками на эскорт-услуги знаменитостей

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал скандал, вызванный последним выпуском его ток-шоу на телеканале «Россия 1». В передаче были описаны расценки на услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.

Передача вышла в эфир 25 октября. Для заставки к шоу было использовано фото певицы Ольги Серябкиной, рядом с лицом которой был список с именами известных блогерш и расценками на интимные услуги от них. После выхода программы Серябкина пообещала подать в суд на Малахова.

«Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет», — удивился претензии Малахов.

Он также сказал в комментарии изданию Super, что очень тепло относится к Серябкиной и ее творчеству. По словам телеведущего, в суд нужно подавать на сайты, которые раздувают скандал.

Как сообщал 5-tv.ru, скандальный выпуск ток-шоу также вызвал негодование у актрисы Натальи Рудовой. Она рассказала, что в прошлом Малахов предлагал ей познакомиться с олигархом. Это же подтвердила ее коллега по цеху Анастасия Самбурская.