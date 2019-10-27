  1. Пятый канал
  4. Малахов удивился претензиям к эфиру с расценками на эскорт-услуги знаменитостей

Малахов удивился претензиям к эфиру с расценками на эскорт-услуги знаменитостей

, 10:45 245

Певица Ольга Серябкина ранее сообщила о намерении подать на телеведущего в суд за скандальный выпуск ток-шоу.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал скандал, вызванный последним выпуском его ток-шоу на телеканале «Россия 1». В передаче были описаны расценки на услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.

Передача вышла в эфир 25 октября. Для заставки к шоу было использовано фото певицы Ольги Серябкиной, рядом с лицом которой был список с именами известных блогерш и расценками на интимные услуги от них. После выхода программы Серябкина пообещала подать в суд на Малахова.

«Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет», — удивился претензии Малахов.

Он также сказал в комментарии изданию Super, что очень тепло относится к Серябкиной и ее творчеству. По словам телеведущего, в суд нужно подавать на сайты, которые раздувают скандал.

Как сообщал 5-tv.ru, скандальный выпуск ток-шоу также вызвал негодование у актрисы Натальи Рудовой. Она рассказала, что в прошлом Малахов предлагал ей познакомиться с олигархом. Это же подтвердила ее коллега по цеху Анастасия Самбурская.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

11:14
«Самозванцы»: Военные Украины отреклись от спорящих с Зеленским добровольцев
11:03
Богомолову выделят полмиллиарда рублей на реставрацию здания театра
10:45
Малахов удивился претензиям к эфиру с расценками на эскорт-услуги знаменитостей
10:32
Видео: Ольга Бузова упала в толпу геев во время концерта в Москве
10:23
Первые кадры с места жестокого убийства матери 12-летним подростком в Петербурге
10:17
Российскую военную базу в Таджикистане оснастили зенитным комплексом С-300ПС

Сейчас читают

Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев