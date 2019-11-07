В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Способ уничтожения сразу всех авианосцев США назвал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в своей статье в газете «Военно-промышленный курьер».

По словам эксперта, нанести невосполнимый ущерб американскому военному флоту можно, ударив крылатыми ракетами по судоверфи в Ньюпорт-Ньюсе, расположенной в штате Вирджиния. Это единственная база, где осуществляется строительство и ремонт атомных авианосцев.

Константин Сивков отметил, что на данной верфи имеется всего лишь три стапеля. В случае возникшего военного конфликта американцам попросту не хватит мощностей для восстановления вышедших из строя кораблей, не говоря о постройке новых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на военном корабле США установят первый боевой лазер.