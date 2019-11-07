Марш в честь годовщины парада на Красной площади 1941 года прошел в Москве

Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада на Красной площади 1941 года, прошел в Москве. Мероприятие включало в себя историческую и театрализованную реконструкции ярчайших событий обороны столицы. Были пронесены штандарты фронтов и боевые знамена воинских частей, задействованных в битве под Москвой.

Маршем прошли около четырех тысяч военнослужащих, суворовцев, кадетов и юнармейцев, одетых в форму сороковых годов, в сопровождении сорока единиц техники времен Великой Отечественной войны. Отдельно стоит отметить участие четырех ветеранов, которые 78 лет назад шли по Красной площади в тот исторический момент.

По окончании торжественных мероприятий пройдет возложение венков к Могиле Неизвестного солдата на территории Александровского сада.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, по мнению историков, стал одним важнейших событий битвы за Москву. В тот день фашистские подразделения находились всего в тридцати километрах от столицы СССР. Более 25 тысяч солдат и ополченцев с парада отправились сразу на передовую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла репетиция торжественного марша в память о параде 1941 года.