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  4. Марш в честь годовщины парада на Красной площади 1941 года прошел в Москве

Марш в честь годовщины парада на Красной площади 1941 года прошел в Москве

, 10:54 Видео 900

В мероприятии приняли участие около четырех тысяч человек, в том числе четыре ветерана, участвовавшие в историческом параде 78 лет назад.

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада на Красной площади 1941 года, прошел в Москве. Мероприятие включало в себя историческую и театрализованную реконструкции ярчайших событий обороны столицы. Были пронесены штандарты фронтов и боевые знамена воинских частей, задействованных в битве под Москвой.

Маршем прошли около четырех тысяч военнослужащих, суворовцев, кадетов и юнармейцев, одетых в форму сороковых годов, в сопровождении сорока единиц техники времен Великой Отечественной войны. Отдельно стоит отметить участие четырех ветеранов, которые 78 лет назад шли по Красной площади в тот исторический момент.

По окончании торжественных мероприятий пройдет возложение венков к Могиле Неизвестного солдата на территории Александровского сада.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, по мнению историков, стал одним важнейших событий битвы за Москву. В тот день фашистские подразделения находились всего в тридцати километрах от столицы СССР. Более 25 тысяч солдат и ополченцев с парада отправились сразу на передовую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла репетиция торжественного марша в память о параде 1941 года.

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