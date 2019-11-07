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  4. Мамонов возвращается на сцену после инфаркта

Мамонов возвращается на сцену после инфаркта

, 12:11 64

По словам супруги актера, творческие вечера и встречи со зрителями он сможет провести.

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актер и музыкант Петр Мамонов возвращается к творческой деятельности, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову.

«Он сейчас стал себя получше чувствовать. Спектакли мы не сможем, конечно, играть сейчас, но творческие вечера, встречи со зрителями — попробуем», — цитирует слова Ольги новостной проект.

Петр Мамонов больше всего известен по музыкальной группе «Звуки Му», а также по кинофильмам и моноспектаклям. В 2017 году актер представил новый музыкальный спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина». В августе 2019 года Мамонова госпитализировали с инфарктом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петра Мамонова успешно прооперировали после перенесенного инфаркта и выписывают из больницы.

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