  1. Пятый канал
  4. Петра Мамонова выписывают из больницы

Петра Мамонова выписывают из больницы

, 10:47 474

Музыкант и актер был успешно прооперирован после перенесенного инфаркта.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Музыканта Петра Мамонова выписывают из больницы. Об этом сообщает РИА Новости. По словам супруги знаменитости, после проведенной операции на сердце, он чувствует себя замечательно.

«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно», — рассказала Ольга Мамонова.

Петр Мамонов был экстренно госпитализирован с обширным инфарктом в столичную больницу 24 августа 2019 года. Чуть позже 68-летнему актеру сделали операцию на сердце. Примечательно, что оскароносному актеру отказывали в хирургическом вмешательстве в нескольких медучреждениях. Прооперировать Мамонова отважился только выдающийся врач-кардиолог Давид Иоселиани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце.

Читайте также

+10° Днём +12°
Ночью +6°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

11:39
«Мы — семья»: Дети Пугачевой и Галкина поговорили о жизни — видео
11:11
Эхо войны: В Дагестане вспоминают героев, погибших в боях с террористами
10:47
Петра Мамонова выписывают из больницы
10:38
В центре Петербурга произошла массовая драка с перестрелкой и поножовщиной
10:19
Расследованием гибели прокурора Лесосибирска и его семьи занялись в Москве
10:04
Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

Сейчас читают

Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
«Это навсегда»: Юлия Савичева рассказала о своем вкладе в творчество Линды — фото
Видео: Джиган устроил пятилетней дочке грандиозную вечеринку

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев