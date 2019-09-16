Музыканта Петра Мамонова выписывают из больницы. Об этом сообщает РИА Новости. По словам супруги знаменитости, после проведенной операции на сердце, он чувствует себя замечательно.

«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно», — рассказала Ольга Мамонова.

Петр Мамонов был экстренно госпитализирован с обширным инфарктом в столичную больницу 24 августа 2019 года. Чуть позже 68-летнему актеру сделали операцию на сердце. Примечательно, что оскароносному актеру отказывали в хирургическом вмешательстве в нескольких медучреждениях. Прооперировать Мамонова отважился только выдающийся врач-кардиолог Давид Иоселиани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце.