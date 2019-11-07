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Жена рэпера Джигана опровергла слухи об ЭКО

, 12:31 Фото 96

Мать троих дочерей призвала поклонников делать ставки на пол будущего ребенка.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова отреагировала на слухи о том, что пошла на ЭКО. Супруга рэпера Джигана опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на волнующие поклонников вопросы о четвертой беременности.

Единственное, о чем не сказала блогер — какого пола будет очередной ребенок. После трех дочерей от музыканта фанаты ждут, что его жена порадует их вестью о сыне. Многие так далеко зашли в этом желании, что стали судачить в соцсетях об экстракорпоральном оплодотворении. Якобы мать-героиня согласилась на эту процедуру, чтобы увеличить шансы на рождение мальчика.

Instagram @samoylovaoxana

В посте Самойлова дала понять, что не переживает за пол будущего малыша. Даже если это вновь окажется девочка.

«Надеюсь, вы уже сделали ставки. Скажу одно: живот у меня такой же формы, как и всегда. Гадания по животу приведут вас к тому же, к чему приводили предыдущие три раза. ЭКО мы никакого не делали, конечно же. То, что пишут по этому поводу — адский бред. Получилось, что получилось. Кстати, девочки у нас получаются шикарные», — написала Оксана.

В последнем никто из фолловеров семейной пары не сомневается. Под фотографией дочерей к тексту подписчики оставили массу хвалебных отзывов.

«Девочки чудо! А вас поздравляю! Ведь дело не в том, кто будет. Главное — здоровый ребеночек»;

«Не важно, как вы забеременели. Даже если ЭКО, это ваше решение. А девочка или мальчик — разницы нет. Тем более, когда можно и пятого родить».

«Судя по тексту, будет девочка», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Джиган прыгнул в море на Мальдивах и повредил ногу.

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