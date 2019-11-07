Иностранцы в восторге от марша в честь парада 1941 года

В Москве прошел исторический марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

В 10 часов, под бой курантов на главную площадь страны вышли колонны, одетые в форму солдат Великой Отечественной. Сопровождали их раритетная боевая техника и конница.

Несмотря на позднюю осень, мероприятие привлекает все больше туристов. Иностранцы, которые успели побывать во вторник на генеральной репетиции, восхищены и зрелищностью представления. Кого-то поразила кавалерия, других — масштабы исторического парада.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с памятного марша на Красной площади в Москве.