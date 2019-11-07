  1. Пятый канал
  4. Иностранцы в восторге от марша в честь парада 1941 года

Иностранцы в восторге от марша в честь парада 1941 года

, 14:09 Эфирная новость 49

В 10 часов, под бой курантов на главную площадь страны вышли колонны, одетые в форму солдат Великой Отечественной.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

В Москве прошел исторический марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

В 10 часов, под бой курантов на главную площадь страны вышли колонны, одетые в форму солдат Великой Отечественной. Сопровождали их раритетная боевая техника и конница.

Несмотря на позднюю осень, мероприятие привлекает все больше туристов. Иностранцы, которые успели побывать во вторник на генеральной репетиции, восхищены и зрелищностью представления. Кого-то поразила кавалерия, других — масштабы исторического парада.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с памятного марша на Красной площади в Москве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

14:29
Леди Гага назвала роман с Купером фейком
14:21
Начальник пожарной части поджигал дома для проверки подчиненных в Хакасии
14:09
Иностранцы в восторге от марша в честь парада 1941 года
13:54
Савичева похвасталась своей привычкой в Instagram
13:47
В Госдуме критикуют идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов
13:44
Самые ожидаемые фильмы осени-2019 по версии 5-tv.ru

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев