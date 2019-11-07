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  4. Соскучился по сцене: Зеленский забавно оговорился во время пресс-концеренции

Соскучился по сцене: Зеленский забавно оговорился во время пресс-концеренции

, 16:31 Эфирная новость 29

Возможно президент Украины сделал это вполне осознанно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy, 5-tv.ru

Владимир Зеленский, видимо, очень соскучился по сцене! Во время пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос о помощи местным заводам, украинский президент несколько раз оговорился, назвав «Укроборнпром» не концерном, а концертом. Примечательно, что ответ Зеленский читал по бумажке и, к слову, ни разу не исправился.

«Погашение задолженности — это сейчас приоритет. Погашение задолженностей предприятий участников державного концерта Укроборонпром», — не подернув глазом заявил Зеленский.

Впрочем, оговорка, что называется, не в бровь, а в глаз. За десять лет, по словам Владимира Зеленского, на Харьковском заводе собрали всего один танк, хотя мощности позволяют производить боевые машины сотнями. В последнее время на предприятии ремонтировали технику, но запчасти закупали в России и втридорога. Что в итоге обернулось уголовными делами против прежних руководителей «Укроборонпрома» из команды Петра Порошенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как голодный Владимир Зеленский набросился на печенье с холодной водой на глазах известного журналиста.

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