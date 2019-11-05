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  4. Недоспавший, недоевший: Гордон рассказал об измученном заботой о стране Зеленском

Недоспавший, недоевший: Гордон рассказал об измученном заботой о стране Зеленском

, 15:43 65

Известный украинский журналист в интервью озвучил подробности встречи с президентом Украины.

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

Тема:
Украинский кризис 236

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью сайту KP.RU рассказал подробности встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. По словам телеведущего, лидер страны сам пригласил его к себе в офис на Банковой улице в Киеве. Дмитрий Гордон вспоминает, что Владимир Зеленский в самом начале беседы накинулся на печенье, стоявшее в вазочках на столе.

«Президент сразу набросился на печенье, как изголодавшийся человек. Я спросил: „А что случилось?“ Он говорит: „Я голодный, просто не имею времени поесть“. И это печенье он хаотично запивал водой», — сказал Дмитрий Гордон.

После увиденного журналист сделал вывод, что украинский лидер весьма измучен работой в искренних попытках сделать что-то полезное для своей страны.

«Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший. Но — искренне пытающийся что-то сделать для своей страны. У меня нет никаких сомнений сегодня, спустя более полугода после выборов, что он реально хочет войти в учебники украинской истории», — сказал телеведущий.

Дмитрий Гордон признался, что Владимир Зеленский просил его не раскрывать детали беседы. При этом журналист уверен, что разговор с президентом был абсолютно честным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сообщили о попытке свергнуть Владимира Зеленского.

Тема:
Украинский кризис 236
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