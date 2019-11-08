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  4. Новая подруга Киану Ривза помогла ему пережить эмоциональный кризис

Новая подруга Киану Ривза помогла ему пережить эмоциональный кризис

, 11:57 | Алиса Старжевская Фото 105

Недавно актер подтвердил отношения с 46-летней художницей, с которой долгое время дружил.

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Известный актер Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной. Избранницей 55-летнего голливудского актера стала художница Александра Грант, с которой он уже давно знаком. Об этом сообщает Spletnik.ru со ссылкой на издание Life& Style Weekly.

В 1999 году подруга Киану Ривза Дженнифер Сайм ждала от актера дочь, но за неделю до запланированных родов сердце девочки перестало биться. Малышка умерла в утробе матери из-за оторвавшегося в пуповине тромба.

Через два года Киану потрясла другая трагедия: Дженнифер погибла в автокатастрофе в возрасте 28 лет. Ривз не раз признавался журналистам, что до сих пор не может пережить смерть бывшей девушки.

Актер замкнулся в себе на долгие годы. Вывести его из этого состояния помогла близкая подруга Александра Грант, которая с пониманием относилась к затворническому образу жизни Киану и старалась его поддерживать.

«Он так долго находился в таком подавленном состоянии, но позитивный настрой и поддержка Александры помогли ему изменить свою жизнь. Некоторые говорят, что она не только завоевала его сердце, но и спасла его», — рассказывают инсайдеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что впервые Ривз и Грант появились вместе на благотворительном балу, который прошел 3 ноября в Лос-Анджелесе.

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