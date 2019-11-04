Женаты? Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз вышел в свет с новой женщиной. На благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе кинозвезда появился в компании 46-летней художницы Александры Грант. Папарацци сняли знаменитостей в тот момент, когда они держались за руки. У гостей вечера не осталось сомнений: между Кианой и Александрой вспыхнули чувства.

Еще в мае актер утверждал, что его сердце свободно, однако спустя несколько месяцев в его жизни появилась Грант. Как пишет портал «Бомонд», сейчас Ривз с ней состоит в отношениях, однако пара отказывается комментировать свой роман.

По слухам, все зашло настолько далеко, что знаменитости даже узаконили отношения. Однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Киану Ривза называют королем мемов.