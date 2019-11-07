Деннис Мацуев выступит в Петербурге с юными дарованиями и Шендой Рул

Всемирно известный пианист Денис Мацуев представит в Санкт-Петербурге музыкальную программу «Джаз в кругу друзей. Vol 2», которая на этот раз будет посвящена главным образом бессмертному наследию Джорджа Гершвина. Грандиозный джазовый концерт состоится 4 декабря в БКЗ «Октябрьский».

Маэстро Мацуев исполнит джазовые произведения вместе с друзьями-музыкантами — Андреем Ивановым (контрабас) и Александром Зингером (ударные).

Как сообщили 5-tv.ru организаторы концерта, его главным событием обещает стать выступление молодой американской вокалистки, поэтессы, композитора и актрисы Шенды Рул. Музыкальные критики называют ее глубокой, волшебной и «пробуждающей души» исполнительницей. А сама исполнительница госпела и джаза считает себя «инструментом в руках Творца».

Карьера Шенды началась на подмостках Бродвея, а в 2008 году ее дебютный вокальный альбом Like Water разлетелся по миру многомиллионным тиражом.

5-tv.ru

На сцену выйдут также «дети из джаза» — обладатель премии RadioJazz-2016 и победитель телевизионного конкурса «Синяя Птица-2018» пианистка и певица Ярослава Симонова, восьмилетняя победительница конкурса «Синяя птица» Анастасия Тюрина (балалайка), уже выступавшая с Денисом Мацуевым, а также домбристка Екатерина Мочалова.

«Мы приглашаем на концерты удивительно одаренных детей-исполнителей — посмотрите, они живут и расцветают на сцене. В таком юном возрасте они чувствуют музыку, а этому, несмотря ни на какую технику, невозможно просто взять и научиться. Каждый раз, когда мы репетируем, мы открываем что-то новенькое и, можно сказать, создаем свою версию произведения и его исполнения», — говорит маэстро Мацуев.

Денис Мацуев дает более 250 концертов в год по всему миру. Его принимают лучшие площадки и фестивали мира, он работает с ведущими симфоническими оркестрами России, Европы, Северной Америки, Азии. Своим приоритетом виртуоз считает развитие в России филармонического искусства, и премьерные программы демонстрирует именно на родине.

Ранее 5-tv.ru публиковал большое интервью с Денисом Мацуевым, в котором он рассказал о дочери, о поиске юных дарований и о «футбольном шоу-бизнесе» Кокорина с Мамаевым.