«Малышей на руках несли»: 11 человек пострадали при пожаре в многоэтажке Уфы

От отравления продуктами горения пострадали 11 человек, включая шесть детей в возрасте от трех до 11 лет, во время пожара в Уфе.

В городские больницы госпитализированы семеро.

«Двух малышей на руках медики несли в скорую. Хоть бы все живы были!!!» — писали обеспокоенные очевидцы пожара в социальных сетях.

Как стало известно 5-tv.ru, пожар возник около 12.47 по местному времени в многоэтажном жилом доме на шестом этаже. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 24 человека, включая десять детей.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.