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  4. Полковника ФСИН Петербурга обвиняют в получении взятки на 710 млн рублей

Полковника ФСИН Петербурга обвиняют в получении взятки на 710 млн рублей

, 15:05 100

Сергей Мойсеенко неоднократно получал от руководителей коммерческих структур взятки за общее покровительство. В частности при строительстве изолятора «Кресты-2».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области обвиняют в получении взяток на общую сумму 710 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении полковника по соответствующей статье, завершено, сообщает региональный СК.

По версии следствия, Сергей Мойсеенко в период с марта 2010 года по август 2015 года не единожды получал от руководителей коммерческих структур деньги за общее покровительство.

«В частности, он дал указания подчиненным сотрудникам подписывать без задержек акты выполненных работ, выдавать авансы в максимальном размере на выполнение подрядных строительных работ следственного изолятора „Кресты-2“ в городе Колпино», — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник полиции пытался съесть деньги, чтобы скрыть факт взятки.

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