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  4. Матвиенко считает важным привлечение частного капитала к реализации нацпроектов

Матвиенко считает важным привлечение частного капитала к реализации нацпроектов

, 16:35 Видео 25

Спикер Совфеда отметила вклад своей подопечной на конкурсе «Лидеры России» в развитие частно-государственного партнерства в регионах.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

О необходимости более широкого привлечения частного капитала в реализацию нацпроектов заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на ежегодном форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», который проходит в Москве. По ее словам, в условиях ограниченности бюджетного финансирования государственно-частное партнерство приобретает особое значение.

«В прошлом году в нашей стране около трех с половиной тысяч проектов реализовывалось как раз с использованием государственно-частного партнерства. И это конечно далеко не предел», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что свой вклад в этот процесс внесла и ее подопечная на всероссийском конкурсе руководителей нового поколения «Лидеры России».

«Мне особенно приятно, что одним из экспертов фонда в области государственно-частного партнерства выступает одна из победительниц всероссийского конкурса „Лидеры России“ Светлана Костикова, наставником которой я являюсь», — сказала Валентина Матвиенко.

По словам политика, Светлана участвовала в разработке руководства по взаимодействию с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для регионов. Оно должно упросить процесс и дать возможность фонду более эффективно работать в субъектах Федерации.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Валентина Матвиенко призвала российских женщин ничего не бояться и активнее принимать участие в конкурсе «Лидеры России».

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