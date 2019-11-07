Звезда «Мажора» сыграет Чацкого в новом прочтении «Горя от ума»

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный примеряет на себя образ одного из самых известных максималистов русской литературы Александра Чацкого, пишет Teleprogramma.pro. В середине ноября в России выходит веб-сериал «Горе от ума».

Новое прочтение комедии Грибоедова стало многосерийным детективом о популярном блогере Чатском. Молодой человек не боится говорить правду и погибает за это в начале повествования. Дальнейшие события развиваются вокруг поиска убийцы главного героя. Сам же обличитель всех и вся будет постоянно появляться по ходу сюжета.

Насладиться игрой любимых актеров зрители смогут только в интернете, предупредили создатели сериала. Экранизацию свежей версии классического произведения, по прогнозам экспертов, увидят от 20 до 30 миллионов пользователей сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из исполнителей главных ролей фильма «Девятая» Дмитрий Лысенков рассказала о съемках мистического детектива.