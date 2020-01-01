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Самая милая сова в мире умеет улыбаться и кататься на велосипеде

, 4:06 | Светлана Шевченко Видео 21

5-tv.ru сделал специальную подборку кадров с птичкой, чтобы поднять настроение читателям в новогодние каникулы.

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Фото, видео: Twitter @rmerryky, @Hoshikazu123

В Японии живет самая милая на планете сова по имени Микото. Владелец экзотичного и харизматичного питомца даже создал для него аккаунт в Twitter. 5-tv.ru сделал специальную подборку кадров с птичкой, чтобы поднять настроение читателям в новогодние каникулы.

На многочисленных видео в соцсети милашка Микото вместе с хозяином катается на велосипеде, передвигается по городу на пассажирском сидении автомобиля и играет с детскими мягкими игрушками. Кстати, сущность хищницы дает о себе знать — на видео совушка довольно грубо обошлась с игрушечным утенком.

Однако самое любимое времяпровождение птички — сидеть под одеялом. В такие моменты сова, вероятно, испытывает ощущение уюта и защищенности, поэтому улыбается во весь клюв.

На крошку Микото подписаны более восьми тысяч пользователей. В среднем видео с хищной красавицей набирают порядка 800 отметок «мне нравится» и около сотни репостов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты уверены — пес Алексея Ягудина самое милое существо на планете.

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