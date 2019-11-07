«Какая милая бабусяка»: Меньшова рассмешила подписчиков забавными селфи

Юлия Меньшова выложила на своей странице в Instagram несколько селфи, сделанных в аэропорту. Время изучить возможности приложения у телеведущей Первого канала появилось из-за необычного опоздания на самолет.

Меньшова рассказала, что 7 ноября должна была лететь в Киров на спектакль. В аэропорт она прибыла за полтора часа до вылета, однако улететь так и не смогла. По мнению актрисы, в этом виновата авиакомпания.

«Сидела напротив выхода на посадку в кафе, и непостижимым образом эту посадку пропустила. Ни объявления не было, ни-че-го», — написала она, добавив, что посадка других 37 пассажиров прошла «за считанные минутки».

На стойке регистрации Меньшовой сообщили, что ее искали по всему аэропорту. Она отнеслась к этому скептически и заверила, что спектакль в Кирове состоится, несмотря на трудности с вылетом.

«Уезжать домой смысла нет, так что пока исследуем достопримечательности аэропорта и возможности Instagram», — подытожила телеведущая, сопроводив текст коллажем из четырех забавных селфи.

Instagram @juliavmenshova

Подписчики принялись активно комментировать ситуацию. Они рассказывали о своих неприятностях с вылетами и смеялись над фотографиями Меньшовой. Особенно пользователям понравился снимок с очками.

«Юля, на фото в очках на заднем плане читается ваша ситуация»;

«Какая милая бабусяка в очках. Хорошего вам взлета и приземления»;

«Нельзя сидеть в Instagram. Я так вечно свои остановки пропускаю»;

«У меня такая же ситуация была в аэропорту Осло! Сидела прямо напротив стойки посадки. <…> Аэропорт решили сделать „тихим“ и „дружелюбным“, то есть официально отменили объявления о начале посадки», — написали пользователи.

На пост отреагировали не только обычные пользователи, но и звезды.

«Какой аэропорт? Если Шереметьево, могу развлечь!» — предложила свои услуги актриса Алика Смехова.

«Это сильно!» — написал Максим Галкин, сопроводив текст смайликом «Лицо-ладонь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова опубликовала интригующие фото из отпуска. Одна из пользовательниц метко заметила, что «мужчины занервничали», увидев их.