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Президент Туркменистана объяснил, как должен выглядеть памятник алабаю

, 6:29 Эфирная новость 21

Любопытный ролик, на котором чиновники в блокноты записывают указания Гурбангулы Бердымухаммедова, распространился в соцсетях.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Президент Туркменистана объяснил чиновникам, как должен выглядеть памятник алабаю. В сети опубликовали ролик с обсуждением проекта. На видео Гурбангулы Бердымухаммедов рассказывает о важнейших частях монумента. Десяток подчиненных записывает указания в блокноты.

Алабай, или среднеазиатская овчарка — одна из древнейших пород собак в мире. Его первое изображение на территории Туркменистана датируется вторым веком до нашей эры. Так что он справедливо считается национальным достоянием.

Этой осенью Гурбангулы Бердымухаммедов даже выпустил свою книгу под названием «Туркменский алабай». Его стихи, посвященные собакам, превратили в песню, которую исполнил военный хор.

К слову, в 2017 году во время встречи лидеров России и Туркменистана, Гурбангулы Бердымухаммедов подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.

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