Пилот нарисовал в небе над США портрет Моны Лизы

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Василиса Власова
Василиса Власова 37 0

Изображение заняло у мужчины около четырех часов времени и 56 километров.

Пилот нарисовал в небе над США портрет Моны Лизы

Фото: Zuma\TASS

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Пилот из США за три часа на cfvjktnt Cessna R182 Skylane RG нарисовал в небе портрет Моны Лизы.

Летчик заранее разработал маршрут, повторяющий узнаваемый контур и детали картины Леонардо да Винчи. Воздушное судно преодолело 56 километров. В режиме реального времени за ним наблюдали свыше 73 тысяч человек через 3D-карту AirNav Radar. Сервисы мониторинга авиарейсов фиксировали траекторию полета, которая и стала «холстом».

По данным источников, работа над портретом заняла у пилота около четырех часов. Судя по видео, пилот начал свой полет с рук Моны Лизы, а затем он нарисовал черты лица.

Фото: flightradar24

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Cessnа упал в огород частного дома в Татарстане в селе Шемордан. Погибли два человека, пилот и пассажир. На земле никакого тем временем не было никаких повреждений — нет разрушений, погибших и пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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