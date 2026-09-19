Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня достигла 44,38%

Голосование продлится до 20 сентября.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По итогам второго дня голосования явка избирателей в России составила 44,38%. Об этом 19 сентября свидетельствуют данные трансляции на сайте Центральной избирательной комиссии России.
«Ход голосования по федеральному округу — 44,38%», — говорится в сообщении ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании начались 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Андрей Белоусов и министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Михаил Дегтярев отметил важность участия граждан в выборах и заявил, что голосование является ответственностью избирателей.
Дегтярев также отметил роль Государственной думы в системе власти и напомнил, что сам почти 10 лет работал депутатом, участвуя в подготовке законопроектов и работе профильных комитетов.
Также в этот день глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Он посетил избирательный участок № 42, расположенный в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), и заполнил бюллетень. После голосования Минниханов поблагодарил участников, работавших на участке.
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