Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Глава Татарстана пришел на избирательный участок вместе с супругой и принял участие в голосовании в первый день выборов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Рустам Минниханов 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Глава республики посетил избирательный участок № 42, расположенный в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

После заполнения бюллетеня Минниханов поблагодарил участников, находившихся на участке. На опубликованных кадрах видно, что для избирателей были подготовлены местные угощения.

В период проведения выборов в Татарстане также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному округу № 50. Кроме того, жители региона выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Андрей Белоусов и министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Михаил Дегтярев отметил важность участия граждан в выборах и заявил, что голосование является ответственностью избирателей.

Министр спорта рассказал, что участие в выборах стало для его семьи традицией: по его словам, родители брали его с собой на избирательные участки еще в 1990-е годы. Сейчас он старается приходить на голосование вместе с супругой и детьми. Дегтярев также отметил роль Государственной думы в системе власти и напомнил, что сам почти 10 лет работал депутатом, участвуя в подготовке законопроектов и работе профильных комитетов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. В федеральный избирательный список включены 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Параллельно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав субъектов РФ. В восьми регионах руководителей выбирают прямым голосованием, еще в трех — через региональные парламенты. Всего в рамках этой избирательной кампании предстоит распределить около 23 тыс. мандатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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