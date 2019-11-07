Ревнивый муж зверски изрезал ножом жену во дворе в Подмосковье

Мужчина нанес несколько ударов ножом своей 40-летней супруге в Солнечногорском районе Подмосковья. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из дворов на почве ревности.

Инцидент произошел днем 30 октября. Ревнивый супруг поджидал свою жену рядом с домом. После встречи он несколько раз ударил ее ножом. Сильнее всего пострадало горло женщины. Также у нее есть резаные раны грудной клетки и левой руки. Из сумки жены уроженец Таджикистана взял более 100 тысяч рублей.

Скорую пострадавшей вызвали соседи, сбежавшиеся на крики. Ее отвезли в больницу, однако выписали спустя несколько дней. У женщины нет российского гражданства и медицинской страховки, поэтому помощь ей могут предоставить только платно. Заплатить за лечение она не смогла.

По предварительной информации, в конце сентября пострадавшая писала в полицию заявление на супруга. Она сообщала, что он украл у нее деньги и испортил ее имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестоком нападении с ножом в Нижнем Новгороде. Там зарезали беременную двойней девушку.