Народ полюбил новую подругу Евгения Петросяна, уверен его адвокат

Еще недавно молодую возлюбленную 74-летнего Евгения Петросяна называли разлучницей и подвергали критике каждый ее шаг и наряд, но со временем все изменилось, народ принял ее и полюбил. Это заметил адвокат юмориста, помогавший ему, в том числе, и в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, Сергей Жорин.

«Люди более позитивно воспринимают Татьяну. То есть они видят преображение Евгения Вагановича. И если раньше кто-то мог на улице остановиться и как-то осудительно ей что-то сказать, то сейчас… На моих глазах это было. Люди к ней подходят и говорят: «Спасибо вам большое за Евгения Вагановича», — рассказал Жорин в интервью программе «Светская хроника».

Недавно, как сообщал 5-tv.ru, Евгений Петросян показал поклонникам, как поддерживает физическую форму, занимаясь в тренажерном зале. Публика сразу заключила, что старается он ради Татьяны Брухуновой.