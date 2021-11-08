Дмитриев день: что можно и что нельзя делать 8 ноября

Православные верующие 8 ноября чтят память священномученика Димитрия Солунского, пишет ytro.news. Христианин принял смерть за веру в Иисуса Христа.

Димитрий родился в семье тайных христиан, которые сразу по рождении окрестили младенца. Спустя годы, возмужав, он был назначен на высокий чиновничий пост римским императором Диоклетианом. Правитель Рима не подозревал об истинной вере Димитрия. Занимая почетную должность, вместо того, чтобы бороться с христианством, святой публично призывал идолопоклонников и язычников примкнуть к ученикам Иисуса Христа.

За это римский император покарал Димитрия. Его жестоко убили, а останки его бросили на съедение животным. Благочестивые христиане собрали их и похоронили по всем канонам.

Что нельзя делать 8 ноября:

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Также 8 ноября не стоит забывать об усопших близких родственниках. По давней традиции, принято проводить специальные обеды в честь ушедших из жизни и ставить в храмах свечи за их упокой.

Кроме прочего, не рекомендуется выходить на улицу в легкой одежде «не по сезону». Такой поступок может «разозлить» предстоящую зиму, которая ознаменуется суровыми жестокими морозами.

Что можно делать 8 ноября:

В праздничный день можно позволить себе выпить пенный напиток. Причем сделать это настоятельно рекомендуется. В древние времена люди утверждали, что «в Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».

Во время обеда в честь усопших близких нужно откладывать в отдельную посуду по ложке из каждого приготовленного яства. Тарелка с угощениями предназначается ушедшему из жизни, ее нужно поставить в укромный уголок рядом с иконой.

Приметы 8 ноября:

В гости зайдет богатый человек — хозяину предстоит год успеха и достатка;

День снежный и холодный — весна будет такой же;

Заря ярко алая — к затяжным холодам.

Праздники и знаменательные даты:

8 ноября отмечают Международный день КВН, День статистика в Казахстане и День журналиста в Китае. Также во всем мире отмечают Международный день радиологии.

Именины у Дмитрия, Антона, Марка и Василия.

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