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Перед матчем ЦСКА и «Ференцвароша» в Венгрии фанаты затеяли потасовку с полицией

, 22:47 | Екатерина Разубаева Видео 229

В результате конфликта часть футбольных болельщиков была задержана в Будапеште.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Dmitry Golubovich, YouTube @Gruppa of

Российские фанаты футбольного клуба ЦСКА затеяли потасовку с полицией в Венгрии. Конфликт футбольных болельщиков с правоохранительными органами произошел перед матчем московской команды с местным «Ференцварошем» в Будапеште.

В результате часть болельщиков, участвующих в столкновении, были задержаны. Об этом сообщили представители посольства России в Венгрии. О пострадавших в результате потасовки информации не поступало.

Матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош» состоится вечером 7 ноября на стадионе «Групама» в Будапеште.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты футбольного клуба «Спартак» избили Мирослава Голунова, который ударил капитана красно-белых Дениса Глушакова в ноябре 2018 года. Мужчина был госпитализирован.

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