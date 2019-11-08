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  4. Леди Гага оказалась под капельницей накануне концерта в Лас-Вегасе

Леди Гага оказалась под капельницей накануне концерта в Лас-Вегасе

, 10:12 | Екатерина Разубаева Фото 8

Своим подписчикам певица рассказала, что отменила выступление из-за проблем со здоровьем.

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Фото, видео: Instagram @ladygaga

Американская поп-исполнительница Леди Гага была вынуждена отменить концерт в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Буквально за 20 минут до начала выступления звезда опубликовала в сторис в Instagram грустный пост, в котором сообщила, что не может выйти на сцену по причине недомогания.

«У меня синусит и бронхит. Мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам все возмещу, обещаю», — написала поп-дива.

Свою публикацию певица сопроводила фотографией, на которой сидит под капельницей.

Instagram @ladygaga

Фанаты были возмущены поведением Леди Гаги, которая не предупредила их об отмене шоу заранее. Одна из подписчиц артистки в Twitter высказала свое недовольство тем, что узнала о состоянии исполнительницы только после того, как приехала на концерт и потратила время, стоя в очереди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леди Гага назвала роман с Брэдли Купером фейком.

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