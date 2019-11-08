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Журналист «Росбалта» прокомментировал предъявленные ему обвинения в вымогательстве

, 0:13 | Екатерина Разубаева Эксклюзивное интервью 26

По версии следствия, Александр Шварев требовал 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева за публикацию ложных сведений.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Журналист информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев прокомментировал предъявленные ему обвинения в вымогательстве. По версии правоохранительных органов, он требовал 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева за публикацию ложных сведений.

В связи с этим МВД попросило суд заочно арестовать журналиста и объявило его в международный розыск. Однако сам Шварев свою вину категорически отрицает.

«Все, что касается вымогательства — это полная бредятина», — заявил Шварев в интервью 5-tv.ru.

По информации ТАСС, суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте обвиняемого 11 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обвиняемая в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя экс-супруга Цеповяза впала в кому. Адвокат женщины рассказал, что женщина долго страдала от онкологического заболевания.

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