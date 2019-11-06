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Обвиняемая в вымогательстве экс-жена Цеповяза впала в кому

, 15:20 Эксклюзивное интервью 71

Адвокат женщины рассказал — она долго страдала от онкологии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Экс-жена члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза — Наталья Стришняя, обвиняемая в вымогательстве, впала в кому. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат бывшей супруги «цапка» Мурад Мусаев.

«Ее нашли около полудня дома дети. Она в коме, на искусственном обеспечении. Пока подлинные причины не известны. Она болеет. И в последнее время подверглась настоящей атаке со стороны местных рейдеров ростовских. Ее подвергли уголовному преследованию просто на основании показаний каких-то людей между собой — родственников, друзей. И через это уголовное дело пытались забрать у нее предприятие, которым она руководит», — сказал Мусаев.

Правозащитник добавил — женщина длительное время проходила лечение от онкологии. Предприятие, о котором говорит адвокат «Слава Кубани» у Стришней арестовали в качестве обеспечительной меры.

«Естественно, на этом фоне: три-четыре месяца в СИЗО… Ее в СМИ выставили чуть ли не участницей банды Цапка. Задавили по всем фронтам, организм не выдержал. Довели ее», — добавил адвокат.

Из-за тяжелого состояния Натальи Стришней рассмотрение уголовного дела в отношении нее в суде было перенесено на 14 ноября.

Наталья Стришняя и ее брат были задержаны летом этого года по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. По мнению следователей, родственники пытались присвоить 70 миллионов рублей, требуя их от местного бизнесмена.

Громкое дело банды «цапков» прогремело на всю Россию в 2010 году. Под предводительством Сергея Цапка злоумышленники убили 12 человек. Член группировки Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшей жене Цеповяза стало плохо в ростовском суде.

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