  1. Пятый канал
  4. Люди в масках открыли стрельбу в студии украинского телеканала и сделали селфи с ведущим

Люди в масках открыли стрельбу в студии украинского телеканала и сделали селфи с ведущим

, 2:14 | Екатерина Разубаева Видео 24

Вооруженные мужчины разыграли зрителей, сымитировав захват студии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Creativ Studio Heinemann, Телеканал Прямой

Вооруженные люди в масках вторглись в студию украинского телеканала «Прямой» во время съемок передачи и открыли стрельбу. Зрители были напуганы произошедшим инцидентом, однако в процессе программы выяснилось, что мужчины их разыграли.

Они сымитировали захват студии и будто бы выстрелили в ведущего телепередачи, чем вызвали страх и ужас у гостей шоу — они начали прятаться и сбегать со своих мест.

Когда вооруженные люди подняли «раненого» с пола и сделали с ним селфи, зрители осознали, что стали свидетелями розыгрыша. Публика оценила шутку и отреагировала бурными аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Скабеева назвала «троллингом» оговорку Александра Лукашенко, который перепутал Украину с Россией.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

2:14
Люди в масках открыли стрельбу в студии украинского телеканала и сделали селфи с ведущим
1:48
Двигатель самолета загорелся в хабаровском аэропорту
1:38
Ушел из жизни модельер Патрик-Луи Виттон
1:24
Уже скоро! Звезда сериала «Оттепель» Александр Яценко станет отцом в третий раз
0:59
Что можно и категорически нельзя делать 8 ноября в Дмитриев день
0:44
Видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске, где едва не погибли шесть человек

Сейчас читают

«Виталина рвет и мечет» Прохор Шаляпин все-таки решил стать папой
Александр Головин обрадовался решению суда о выплате алиментов внебрачной дочери
В интернете появилось видео отдыха Асмус и Янковского на Мальдивах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев