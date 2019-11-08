Люди в масках открыли стрельбу в студии украинского телеканала и сделали селфи с ведущим

Вооруженные люди в масках вторглись в студию украинского телеканала «Прямой» во время съемок передачи и открыли стрельбу. Зрители были напуганы произошедшим инцидентом, однако в процессе программы выяснилось, что мужчины их разыграли.

Они сымитировали захват студии и будто бы выстрелили в ведущего телепередачи, чем вызвали страх и ужас у гостей шоу — они начали прятаться и сбегать со своих мест.

Когда вооруженные люди подняли «раненого» с пола и сделали с ним селфи, зрители осознали, что стали свидетелями розыгрыша. Публика оценила шутку и отреагировала бурными аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Скабеева назвала «троллингом» оговорку Александра Лукашенко, который перепутал Украину с Россией.