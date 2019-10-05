Скабеева назвала «троллингом» оговорку Лукашенко, который перепутал Украину с Россией

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет «Экономика сегодня».
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Главы Белоруссии и Украины встретились на II Форуме регионов двух стран. Внезапный диалог двух лидеров в главном зале во время выступления Александра Лукашенко вызвал смех после оговорки последнего.
В своей речи о восстановлении товарооборота с Украиной выступающий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по имени-отчеству, после чего перепутал государство и произнес «регионы России».
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Белорусский лидер от неожиданности запнулся на полуслове.
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Ранее Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку.