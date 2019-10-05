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  4. Скабеева назвала «троллингом» оговорку Лукашенко, который перепутал Украину с Россией

Скабеева назвала «троллингом» оговорку Лукашенко, который перепутал Украину с Россией

, 5:52 Видео 23

Белорусский лидер оговорился во время выступления на II Форуме регионов двух стран и обратил все в шутку после замечания Зеленского.

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Фото, видео: Instagram @olgaskabeeva; YouTube @112 Украина

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет «Экономика сегодня».

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: «Испугался, думаю, неужели я «Владимир Владимирович» сейчас вам сказал», — написала она в Twitter.

Twitter @OSkabeeva

Главы Белоруссии и Украины встретились на II Форуме регионов двух стран. Внезапный диалог двух лидеров в главном зале во время выступления Александра Лукашенко вызвал смех после оговорки последнего.

В своей речи о восстановлении товарооборота с Украиной выступающий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по имени-отчеству, после чего перепутал государство и произнес «регионы России».

«Украины», — поправил Зеленский, когда сам Лукашенко не заметил ошибки.

Белорусский лидер от неожиданности запнулся на полуслове.

«Я испугался, думаю: неужели я „Владимир Владимирович“ сказал», — признался он под хохот и аплодисменты.

«Слава богу, нет», — пошутил в ответ глава Незалежной.

Ранее Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку.

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