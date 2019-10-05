Скабеева назвала «троллингом» оговорку Лукашенко, который перепутал Украину с Россией

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет «Экономика сегодня».

« Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: «Испугался, думаю, неужели я «Владимир Владимирович» сейчас вам сказал », — написала она в Twitter.

Twitter @OSkabeeva

Главы Белоруссии и Украины встретились на II Форуме регионов двух стран. Внезапный диалог двух лидеров в главном зале во время выступления Александра Лукашенко вызвал смех после оговорки последнего.

В своей речи о восстановлении товарооборота с Украиной выступающий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по имени-отчеству, после чего перепутал государство и произнес «регионы России».

« Украины », — поправил Зеленский, когда сам Лукашенко не заметил ошибки.

Белорусский лидер от неожиданности запнулся на полуслове.

« Я испугался, думаю: неужели я „Владимир Владимирович“ сказал », — признался он под хохот и аплодисменты.

« Слава богу, нет », — пошутил в ответ глава Незалежной.

Ранее Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку.