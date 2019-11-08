Дебют Хидео Кодзимы: Death Stranding вышла на PlayStation 4

Одна из самых ожидаемых игр года — Death Stranding — вышла на платформе PlayStation 4. Продажи стартовали в полночь 8 ноября.

Death Stranding — дебютный проект японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, который ушел из компании Konami в 2015 году. Действие игры разворачивается после мировой катастрофы. Задача главного героя — объединить людей и предотвратить гибель человечества.

Критики высоко оценили проект Кодзимы, который привлек геймеров со всего мира не только детально проработанным дизайном игры, но и кастом, не уступающим голливудским фильмам.

В создании Death Stranding приняли участие такие звезды мирового масштаба как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Гильермо дель Торо, Трой Бейкер Николас Виндинг Рефни, Линдси Вагнер, Маргарет Куэлли и Томми Эрл Дженкинс.

Согласно данным агрегатора Metacritic, игра оценивается в 83 балла из 100.

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