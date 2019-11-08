  1. Пятый канал
  4. «Такой милый!» Видео с Кридом и Александровой бьет рекорды просмотров

«Такой милый!» Видео с Кридом и Александровой бьет рекорды просмотров

, 10:35 | Светлана Александрова Видео 1 753

Пользователи сети бурно обсуждают трейлер фильма «Не Идеальный мужчина».

Фото: YouTube / Егор Крид

В сети бурно обсуждают трейлер фильма «Не Идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях. За сутки на YouTube ролик набрал почти миллион просмотров и более трех тысяч комментариев. За полмиллиона просмотры перевалили и на странице Крида в Instagrам.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

В картине Марюса Вайсберга по сценарию Жоры Крыжовникова музыкант сыграл робота, который создан, чтобы быть идеальным возлюбленным. Поклонники Егора Крида пишут, что не могут ождаться премьеры, назначенной на 16 января 2020 года.

«Ох сколько девчонок хочет быть на месте Юлии Александровой (а точнее ее героини)!»

«Очень милый, смотрю трейлер и улыбаюсь, больше никаких эмоций нет, только улыбка до ушей. Жду фильм».

«Егор ты такой милый! Мы тебя очень любим!»

«Можно мне тоже такую коробочку с Егором Кридом?» — пишут фанаты.

Многим, впрочем, трейлер не понравился — сюжет напомнил им сразу несколько южнокорейских дорам (сериалы выпускаемые  в Восточной Азии — Прим.ред.) и парочку американских сериалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты признали песни Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья. Результаты социокультурного исследования опубликовал Роскомнадзор.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

11:31
Резидент Сomedy Сlub написал гневный пост о толпах фашистов на улицах Киева
11:21
Три взрыва прогремели в центре Бишкека
11:14
Специалисты из России будут участвовать в восстановлении Нотр-Дама
11:05
Годовалый сын футболиста Александра Самедова обварился кипятком
11:00
Названа причина смерти легендарного козла Тимура
10:51
Певица Валерия трогательно поздравила сына с днем рождения

Сейчас читают

Похудела и сделала новую укладку: Волочкова попросила оценить свой новый образ
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев