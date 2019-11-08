«Такой милый!» Видео с Кридом и Александровой бьет рекорды просмотров

В сети бурно обсуждают трейлер фильма «Не Идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях. За сутки на YouTube ролик набрал почти миллион просмотров и более трех тысяч комментариев. За полмиллиона просмотры перевалили и на странице Крида в Instagrам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed) 7 Ноя 2019 в 4:22 PST

В картине Марюса Вайсберга по сценарию Жоры Крыжовникова музыкант сыграл робота, который создан, чтобы быть идеальным возлюбленным. Поклонники Егора Крида пишут, что не могут ождаться премьеры, назначенной на 16 января 2020 года.

«Ох сколько девчонок хочет быть на месте Юлии Александровой (а точнее ее героини)!»

«Очень милый, смотрю трейлер и улыбаюсь, больше никаких эмоций нет, только улыбка до ушей. Жду фильм».

«Егор ты такой милый! Мы тебя очень любим!»

«Можно мне тоже такую коробочку с Егором Кридом?» — пишут фанаты.

Многим, впрочем, трейлер не понравился — сюжет напомнил им сразу несколько южнокорейских дорам (сериалы выпускаемые в Восточной Азии — Прим.ред.) и парочку американских сериалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты признали песни Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья. Результаты социокультурного исследования опубликовал Роскомнадзор.