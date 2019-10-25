  1. Пятый канал
  4. Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

, 20:43 579

Роскомнадзор обнародовал данные комплексного социокультурного исследования медиасреды выступлений исполнителя.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Песни Егора Крида признаны сатанинскими и вредными для здоровья. Управление Роскомнадзора на своем сайте опубликовало данные комплексного социокультурного исследования медиасреды выступлений исполнителя.

По мнению экспертов Национального совета социальной информации, Егор Крид является ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, которая несет в себе антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

«Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания», — уверены специалисты.

rkn.gov.ru

В своем исследовании эксперты подчеркнули, что творчество Егора Крида способствует развитию у детей и подростков проституированного поведения. Возрастное ограничение для медиасреды артиста должно быть «18+», так как его композиции могут ввести публику в стрессовое состояние и блокировать развитие интеллекта.

Специалисты добавили, что слово «Крид» для русскоязычного населения страны ассоциируется с древнерусским словом «Кривда», являющимся синонимом лжи, антонимом правды и истины. Исследование проводилось в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

rkn.gov.ru

Комментариев от представителей артиста, как и от него самого, пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина откровенно поведала о непристойных предложениях Егора Крида.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Последние новости

21:27
Новый рыболовный траулер «Лев» спустили на воду в Ленобласти
21:12
ТОП-5 причин, по которым распадаются даже крепкие пары
20:57
На конкурс «Лидеры России» подано двести тысяч заявок
20:43
Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья
20:29
Из СИЗО выпущены трое обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
20:14
Полуголая бодибилдерша похвасталась выбором свадебного наряда от А до Я

Сейчас читают

Видео: Отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет
Гороскоп для Скорпионов на сегодня, 25 октября 2019 года
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев