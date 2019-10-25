Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Песни Егора Крида признаны сатанинскими и вредными для здоровья. Управление Роскомнадзора на своем сайте опубликовало данные комплексного социокультурного исследования медиасреды выступлений исполнителя.

По мнению экспертов Национального совета социальной информации, Егор Крид является ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, которая несет в себе антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

« Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания », — уверены специалисты.

rkn.gov.ru

В своем исследовании эксперты подчеркнули, что творчество Егора Крида способствует развитию у детей и подростков проституированного поведения. Возрастное ограничение для медиасреды артиста должно быть «18+», так как его композиции могут ввести публику в стрессовое состояние и блокировать развитие интеллекта.

Специалисты добавили, что слово «Крид» для русскоязычного населения страны ассоциируется с древнерусским словом «Кривда», являющимся синонимом лжи, антонимом правды и истины. Исследование проводилось в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

rkn.gov.ru

Комментариев от представителей артиста, как и от него самого, пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина откровенно поведала о непристойных предложениях Егора Крида.