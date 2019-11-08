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Землетрясение в Иране: Пятеро погибших, более 120 раненых

, 16:02 Эфирная новость 22

Всего пострадавшими считаются более 300 человек. 30 зданий разрушено.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmad Halabisaz, 5-tv.ru

Пять человек стали жертвами разрушительного землетрясения на северо-западе Ирана. Больше 120-ти пострадали.

Подземные толчки начали ощущать еще накануне вечером, ночью они достигли почти шести баллов. По данным сейсмологов, очаг активности залегал на глубине 62-ух километров, неподалеку от города Тибриз.

На месте стихийного бедствия работают все экстренные службы провинции. 

Как сообщает RT, разрушено 30 зданий. Пострадавшими признаны по меньшей мере 312 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о землетрясении в Индонезии, которое унесло жизни не менее 30 человек.

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