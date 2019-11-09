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  4. Видео: Жительница США, дразнившая льва в зоопарке, оказалась на скамье подсудимых

Видео: Жительница США, дразнившая льва в зоопарке, оказалась на скамье подсудимых

, 6:59 Эфирная новость 24

Женщина дразнила животное, снимая происходящее на телефон. Несмотря на то, что ни царь зверей, ни сама хулиганка не пострадали, произошедшим заинтересовались в полиции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Mette,, 5-tv.ru

Привычка выкладывать фото и видео в Instagram привела жительницу Нью-Йорка на скамью подсудимых. Поводом послужили кадры из зоопарка, снятые еще в сентябре. Дама забралась в вольер ко льву и принялась дразнить хищника, словно котенка.

Кричала, размахивала руками и кривлялась. Но, видимо, царь зверей был настолько ошарашен, что даже не попытался напасть. Зато публикацией в интернете заинтересовались полицейские. Юмористку арестовали, и теперь ей грозит крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что разборка водителя и агрессивного козла попала на видео.

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